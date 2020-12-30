في أركان الدولة المفلسة

2020/12/30 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر يونس عانى العراق منذ 2003، أي بعد احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للبلاد، من العديد من الأزمات المتتالية جعلت منه أرضا خصبة للفاسدين والمتلاعبين في ثروات العراق، في حين كان ينظر العراقيين بأن البلد سيتوجه الى الازدهار والاعمار اكثر ممن كان عليه في عهد صدام حسين.لكن ما حدث هو العكس تماما حيث تأرجحت المشكلات …

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