لدعم الواقع التعليمي.. منظمة جسر الشباب بدعم من الــ USAID ترمم 4 مدارس في قرى شنكال

2020/12/30 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم بعد ان تم تدميرها وسرقة ممتلكاتها وحرقها من قبل تنظيم داعش عند سيطرته على قضاء شنكال في مطلع اغسطس 2014، اعلنت منظمة جسر الشباب عن ترميم 4 مدارس في الايام القليلة القادمة.بعد موجة العودة الطوعية للنازحين الايزيديين الى مدينتهم في حزيران الماضي، ازدادت أعداد الطلبة والتلاميذ في القضاء وبذلك ازدادت …

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