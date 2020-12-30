سياسي امريكي : جرائم ترامب لن يحاسب عليها وخطابات بايدن جوفاء

2020/12/30 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

استبعد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي دينيس التر ، الاربعاء، احتمالية التحقيق في جرائم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من قبل إدارة بايدن القادمة.

ونقلت قناة ( برس تي في) في مقابلة مع التر ترجمتها وكالة /المعلومة/ قوله إن ” من المؤكد أن عفو ترامب عن عدد من القتلة والمجرمين والفاسدين يمثل سابقة سيئة ، لكن الكثير من سلوك حكومة الولايات المتحدة ليس ثابتًا”.

واضاف ان ” العديد من الطرق ، إن لم يكن معظمها ، تعتمد على الفروع الثلاثة لوظيفة الحكومة الأمريكية وكان يُفترض أن المسؤولين الحكوميين ، بمن فيهم الرئيس ، سيتصرفون وفقًا لذلك، لكن ترامب والجمهوريون في الكونغرس انتهكو الكثير من قواعد اللياقة الراسخة هذه والافتراض المتبقي هو أن العودة إلى إجراءات التشغيل العادية ستحدث بمجرد تركه منصبه”.

وتابع أن ” الديمقراطيين ، في هذه المرحلة ، لايريدون تفاقم التوترات بشكل أكبر، حيث يشعر الديموقراطيون المؤسسون أنه من أجل أن يحكموا بشكل فعال ، عليهم إرضاء المعارضة.



ومع ذلك ، هناك أقلية في الحزب تريد استخدام سوابق ترامب لمهاجمته والحزب الجمهوري و من غير المرجح أن تغلب دعواتهم للتحقيق مع ترامب”.

واوضح ان ” مناشدات “حكم القانون” والخطاب الذي الصارخ من قبل الرئيس الحالي المنتخب بايدن هي نداءات جوفاء، فقد تم إسقاط الانتهاكات الصارخة للقانون التي مارسها ترامب من قبل المحاكم ، ولذا فان رؤساء الولايات المتحدة يتصرفون بشكل غير قانوني منذ عقود مع معارضة قليلة أو معدومة من الكونغرس أو المحاكم الفيدرالية”.

واشار الى أن ” الحروب الخارجة عن القانون والأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة بما في ذلك الاغتيالات ، هي القاعدة وليست الاستثناء ، وفي الداخل يتم تحديد القانون من قبل محكمة عليا تستند قراراتها إلى الحزبية والأيديولوجية ، وتصدر أحكامًا تعكس المصالح الخاصة بدلاً من إرادة الشعب أو روح الدستور”.

ونوه الى أن ” الديمقراطية الأمريكية كانت معيبة منذ نشأتها وما زال إطارها الأساسي المناهض للديمقراطية يتربص تحت السطح ، مما يحرم غالبية المواطنين الأمريكيين من حقوقهم ، كما تظهر الانتخابات الأخيرة”.



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