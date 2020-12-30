يوسف الكلابي: لن نصل الى حل حقيقي مع اقليم كوردستان

2020/12/30 | 16:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الاربعاء، عدم امكانية التوصل الى حل حقيقي مع اقليم كوردستان بخصوص تسليم النفط والموارد الاخرى ضمن مشروع موازنة 2021.

وكتب الكلابي في تغريدة على تويتر، اليوم (30 كانون الاول 2020)، ان "المواد المتعلقة بحل الاشكال مع حكومة الاقليم بخصوص تسليم النفط والموارد الاخرى في مقترح قانون الموازنة 2021 مفخخة ولن تصل الى حل حقيقي".

واضاف، انه "سنضطر ان نتعب كثيرا من اجل ان نحقق المساواة والعدالة لكل الشعب العراقي".

واوضح، انه "لن نساوم او نتنازل عن حق الشعب كل الشعب".

وختم الكلابي تغريدته بوسم " #كافي_فرهود".

ا.ح

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