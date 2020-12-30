موقف العراق الوبائي اليوم.. عدد وفيات متدنٍ للغاية وأقل من ألف إصابة بكورونا

2020/12/30 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا لهذا اليوم.

وأكدت الوزارة إنها اجرت اليوم 37144 فحصاً وسجلت ا 901 إصابة جديدة بالفيروس و 1547 حالة تعافٍ منه مقابل 8 وفيات.

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