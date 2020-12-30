الفتح يعلن جمع تواقيع لاستجواب وزير النقل

2020/12/30 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، مباشرته بجمع تواقيع لاستجواب وزير النقل على خلفية توقيع عقد ميناء الفاو مع شركة دايو الكورية.

وقال التحالف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تمت المباشرة بجمع تواقيع لاستجواب وزير النقل حول توقيع العقد مع شركة دايو الكورية ورفض تحويله الى مشروع استثماري”.

واضاف التحالف، أن “العقد الموقع سـيتسبب بهدر كبير للمال العام ويوكد شبهات الفساد حول التعاقد مع الشركة المذكورة”.

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