الصحة تسجل 901 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/12/30 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 901 اصابة بـ وباء كورونا و 1547 حالة شفاء اضافة الى وفاة 8 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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