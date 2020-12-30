2020/12/30 | 16:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن-(أ ف ب) – في ما يأتي خمسة أمور لا بد من معرفتها عن لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الذي صادقت عليه الهيئة الناظمة للأدوية في بريطانيا الأربعاء، وأبرزها كلفته المتدنية وسهولة تخزينه.
– لقاح عملي – من أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أن كلفته ضئيلة تقارب 2,50 يورو للجرعة الواحدة.
كذلك، هو سهل التخزين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس خصائص مهمة يتوافر عليها لقاح أسترازينيكا/أكسفورد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
– لقاح عملي – من أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أن كلفته ضئيلة تقارب 2,50 يورو للجرعة الواحدة.
كذلك، هو سهل التخزين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس خصائص مهمة يتوافر عليها لقاح أسترازينيكا/أكسفورد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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