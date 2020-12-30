عشرة قتلى وإصابة العشرات في انفجارات مطار عدن

2020/12/30 | 16:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن-(أ ف ب) – قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بعد انفجارات في مطار عدن الأربعاء عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة، على ما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس.وقال مصدر طبي “قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات” في الانفجارات، مشيرا إلى أن “الحصيلة أولية”.وأوضح مصدر طبي آخر […]

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