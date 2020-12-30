نائب عن دولة القانون يهدد بحرمان اقليم كردستان من الموازنة في هذه الحالة

2020/12/30 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد النائب عن دولة القانون منصور

البعيجي، الاربعاء، بحرمان اقليم

كردستان من موازنة العام المقبل اذا

امتنعت حكومة الاقليم عن تسليم

وارداتها للمركز، فيما اشار الى ان

الوفد الكردي لم يتوصل مع الحكومة

الا

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