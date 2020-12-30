العراق يكشف عن توقعاته بالارقام لارتفاع وانخفاض اسعار النفط خلال 2021

2020/12/30 | 16:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

وصف وزير النفط احسان عبد الجبار، قرار زيادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بالحركه التصحيحية التي ستسهم بتنشيط الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل.

وقال الوزير في بيان، ان احتساب العراق سعر 42 دولار لبرميل النفط في موازنة عام 2021 جاء على غرار كافه الدول المنتجة للنفط والتي احتسبت سعر البرميل ما بين 42 الى 44 دولار.

واشار الوزير إلى وجود امال عليا تشير الى استقرار سعر البرميل بنحو 55 دولار فيما تؤشر الامال المتدنيه او المتشائمه نحو الـ 40 دولار.

وتوقع عبد الجبار ان يرتفع سعر البرميل الى 55 $ ما بعد الشهر حزيران للعام المقبل عند انتشار لقاح كوفيد 19 وهذا ما يجعل الحكومة تسيطر على ادارة النشاط الاقتصادي بصورة اكبر.

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