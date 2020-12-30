الخفاجي يوجه بإطلاق مستحقات المسوقين للمحاصيل الزراعية

2020/12/30 | 16:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، بإطلاق مستحقات المسوقين للمحاصيل الزراعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وجه بإطلاق مستحقات المسوقين من الفلاحين والمزارعين التي بذمة وزارة الزراعة"، لافتا إلى أن "الخفاجي بذل جهودا استثنائية مع وزارة المالية طيلة الفترة الماضية من أجل تأمين مستحقات الفلاحين والمزارعين بشكل عام، مثمنا دور وزارة المالية على تعاونها بدعم القطاع الزراعي".

وأضاف، أن "الخفاجي أعلن إطلاق صكوك المسوقين لشركة ما بين النهرين العامة للبذور وللشركة العراقية لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور"، مبينا أن "وزير الزراعة دعا جميع المسوقين للجهات أعلاه لمراجعتها وبأسرع وقت لأجل تسلم مستحقاتهم المالية وبالسرعة الممكنة مستصحبين معهم المستمسكات والأوراق الرسمية لعملية تسليم محاصيلهم، مهيبا بالفلاحين والمزارعين بمواصلة زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا".

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