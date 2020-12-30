2020/12/30 | 16:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب الزوراء باسم قاسم يعتذر عن اكمال مهمته مع الفريق والادارة تكلف حيدر عبد الامير لقيادة الفريق في مباراته المقبلة امام القاسم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/30 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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