البيتكوين تقلص مكاسبها بعد تسجيلها مستوى قياسي

2020/12/30 | 16:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت عملة البيتكوين ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، بعد تسجيلها مستوى قياسي مرتفع أعلى 28 ألف دولار.

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