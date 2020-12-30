نائب يحدد موعد مناقشة الموازنة ومدة تمريرها داخل البرلمان

2020/12/30 | 16:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حدد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، الاربعاء، موعد مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب، فيما كشف عن المدة التي يحتاجها البرلمان لتمرير القانون.

وقال خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب سيعرض مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ للنقاش الاسبوع المقبل”، لافتا الى ان “البرلمان سيحتاج الى ست جلسات لتمرير الموازنة بواقع ثلاثة اسابيع”.

واضاف ان “مجلس النواب سيرفض رفع سعر صرف الدولار امام الدينار بهذا الحجم”، مبينا ان “التعديلات ستتضمن رفض فرض الضريبة على رواتب الموظفين باستنثاء فقرة الدرجات العليا”.

واوضحت لجنة القانونية النيابية، امس الثلاثاء، حجم الاموال المتوفرة من عملية خفض رواتب الرئاسات الثلاث.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي للرئاسات الثلاث ضمن الموازنة والتي تبلغ نسبتها 40% ستوفر اكثر من نصف تريليون دينار عراقي شهرياً”.

وكانت الموازنة العامة لعام 2021 تضمنت فرض ضريبة على الراتب الكلي للرئاسات الثلاث بنسبة 40%.



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