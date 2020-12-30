فيديو.. لحظة سقوط الصاروخ على بعد أمتار من طائرة الحكومة اليمنية

2020/12/30 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح مصدر طبي آخر أن من بين القتلى مدنيين ورجال أمن بينما لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية بأذى.

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