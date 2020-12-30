اتلاف 400 صندوق من مادة (البطاطا) في منفذ القائم

2020/12/30 | 16:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التزاما من هيأة المنافذ الحدودية بالقرارات الصادرة من وزارة الزراعة ومحددات المواد التي يمنع استيرادها وفقا للروزنامة الزراعية، ودعماً للمزارع العراقي وحماية المنتج المحلي ومحاربة سياسية إغراق السوق بالمنتجات.

قام منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار باتلاف مادة البطاطا التي يمنع استيرادها وبواقع (400صندوق) دعما للمنتج المحلي والتزاما بالضوابط والتعليمات النافذة.

تمت عملية الائتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات والمخابرات.

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