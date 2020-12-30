2020/12/30 | 16:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كردستان: الفرات نيوز}اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، تسجيل 3 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة ماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم يسجل 3 وفيات و123 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم يسجل 3 وفيات و123 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).