تحالف الفتح يعلن جمع تواقيع لاستجواب وزير النقل

2020/12/30 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف الفتح، الاربعاء، مباشرته

بجمع تواقيع لاستجواب وزير النقل على

خلفية توقيع عقد ميناء الفاو مع شركة

دايو الكورية.

وقال التحالف في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، تمت المباشرة "بجمع

توا

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