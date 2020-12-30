العراق يوقع مع

2020/12/30 | 17:02 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعدّ مشروع ميناء الفاو الكبير من أهم المشاريع الاستراتيجية للعراق (فرانس برس)

اتفق العراق على صفقة بقيمة 2.625 مليار دولار مع "دايو" للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، لبناء المرحلة الأولى من ميناء الفاو للسلع الأولية الذي يخطط له في جنوب البلاد.

وبموجب العقد الذي وقعه في بغداد ممثلون عن وزارة النقل العراقية، والشركة الكورية الجنوبية، ستتولى دايو أعمال التشييد التي تشمل بناء خمسة مراس لتفريغ السفن وفناء للحاويات.

وقال فرحان الفرطوسي المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، لوكالة "رويترز"، على هامش مراسم التوقيع في مقر وزارة النقل، إنّ "دايو" ستتولى أيضاً أعمال التجريف والحفر لإنشاء قناة ملاحية.

وأضاف الفرطوسي أنّ المرحلة الأولى ستسمح للميناء باستقبال ثلاثة ملايين حاوية، وأن جميع أعمال البناء من المقرر انتهاؤها في غضون أربع سنوات تقريباً.

وفي الوقت الحالي، يتعين على العراق الاعتماد بشكل أساسي على ميناء أم قصر في الجنوب لاستقبال السفن التي تنقل السلع الأولية، وهو الميناء الكائن في مقدمة ممر الخليج المائي الإستراتيجي.

وسيكون ميناء الفاو أكثر عمقاً، وهو ما يسمح له باستقبال أكبر سفن الحاويات.

وخلال الأيام الأخيرة، هاجمت قوى سياسية كبيرة المشروع وتقاذفت تهماً بشأن الشركات المتقدمة للاستثمار فيه، وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد هدد بالتدخل بـ"طريقته الخاصة" لـ"إبعاد المشروع عن الفساد".

ويعدّ مشروع ميناء الفاو الكبير، من أهم المشاريع الاستراتيجية للعراق، ومن المفترض أن يكون من أكبر موانئ الخليج العربي، إذ يربط الشرق بأوروبا عبر العراق وتركيا وسورية عبر ما يسمى بالقناة الجافة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع آلاف الوظائف في العراق، فضلاً عن مردود اقتصادي كبير للبلد الذي يعاني أزمة مالية خطيرة.

(رويترز، العربي الجديد)

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