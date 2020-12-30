الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق مع الصين بشأن الاستثمار

2020/12/30 | 17:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توصل الاتحاد الأوروبي والصين لاتفاق بشأن صفقة استثمارية تمنح الشركات الأوروبية وصولاً أكبر إلى الأسواق الصينية.

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