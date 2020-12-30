2020/12/30 | 17:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: علق سفير المملكة العربية السعودي لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، على استهداف الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، في مطار عدن.وقال "آل جابر"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن استهداف الحكومة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير السعودي: استهداف الحكومة اليمنية عمل إرهابي.. واتفاق الرياض سيمضي قدما) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير السعودي: استهداف الحكومة اليمنية عمل إرهابي.. واتفاق الرياض سيمضي قدما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).