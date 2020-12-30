"أطراف معادية".. النيابة العامة المصرية تغلق التحقيقات بقضية ريجيني

2020/12/30 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النيابة العامة المصرية، غلق التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في 2016، مستبعدة اتهام ضباط الأمن الوطني الذين بدأت السلطات في روما اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم، وموجهة بدلا من ذلك الاتهام إلى "أطراف معادية" تريد الوقيعة بين البلدين.

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