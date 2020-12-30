وزير التخطيط: ميناء الفاو سيحقق نقلة نوعية في واقع الاقتصاد العراقي

2020/12/30 | 17:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}شارك وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاربعاء، في حفل توقيع عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي نظمته وزارة النقل، بحضور عدد من السادة الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة.

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