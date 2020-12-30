برشلونة يعلن حاجة كوتينيو لجراحة في الركبة

2020/12/30 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال برشلونة اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط فيليب كوتينيو سيخضع لجراحة بالركبة بعد إصابته خلال التعادل 1-1 مع إيبار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وبدأ كوتينيو (28 عاما) اللقاء من مقاعد البدلاء وشارك في الشوط الثاني لكنه غادر الملعب وهو يعرج في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين عقب إجراء كل التغييرات.

وذكر النادي في بيان “أظهرت الفحوص التي خضع لها لاعب الفريق الأول فيليب كوتينيو أنه أصيب في الغضروف المفصلي بالركبة اليسرى”.

وأضاف “سيتطلب العلاج الخضوع لجراحة خلال الأيام المقبلة” ولم يوضح الفترة التي سيحتاجها لاعب البرازيل للعودة للملاعب.

وسجل كوتينيو، الذي عاد لبرشلونة هذا الموسم بعد إعارة ناجحة إلى بايرن ميونخ، ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في كل المسابقات وسينضم لقائمة المصابين التي تشمل جيرارد بيكيه وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو.

ويعاني برشلونة من انطلاقة سيئة لموسم الدوري الإسباني إذ يحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تتبقى له مباراتان.

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