العامري يدعو الى تظاهرة حاشدة بذكرى اغتيال سليماني والمهندس

2020/12/30 | 17:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، الى تظاهرة حاشدة يوم الثالث من كانون الثاني المقبل بذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.وقال العامري في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني التي اقامته السفارة الإيرانية بمناسبة ذكرى اغتيال “أبو مهدي المهندس والحاج قاسم […]

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