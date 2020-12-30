2020/12/30 | 17:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، بإلغاء عقد مبرم في وزارة التجارة بشأن تجهيز مركبات.

وأظهرت وثيقة اطلع عليها "ناس"، (30 كانون الأول 2020)، موجهة إلى الأمين العام لمجلس النواب، وجاء فيها "نرجو إلغاء العقد (تجهيز مركبات) المبرم مع وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن وعلى الفور، كون البلد يمر في الوقت الراهن بأزمة مالية خانقة وظروف اقتصادية صعبة ولعدم الحاجة إلى شراء مركبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يطلب إلغاء شراء مركبات لوزارة التجارة: البلد يمر بضائقة مالية (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يطلب إلغاء شراء مركبات لوزارة التجارة: البلد يمر بضائقة مالية (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).