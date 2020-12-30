ريال مدريد يصدم ميلان بقرار حاسم

2020/12/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تمسك ريال مدريد باستعادة أحد معاريه، عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فقد قرر ريال مدريد استعادة مهاجمه إبراهيم دياز، المعار إلى ميلان، عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم.

وانتقل دياز إلى ميلان في بداية هذا الموسم، بحثًا عن فرصة أكبر للعب، بعدما خرج من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد يعتبر دياز أحد العناصر التي تمثل مستقبل الميرنجي، رغم عدم مشاركته كثيرًا بقميص الفريق.

وأشار التقرير، إلى أن المستويات التي قدمها دياز مع ميلان، هي التي دفعت ريال مدريد لاتخاذ قرار عودته من جديد.

ويعتبر هذا القرار بمثابة صدمة كبيرة لميلان، الذي كان يستعد للتفاوض مع ريال مدريد حول ضم دياز بشكل نهائي.

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