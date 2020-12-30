خضيرة يسافر إلى إنجلترا

2020/12/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترب الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس، من مغادرة صفوف البيانكونيري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات أندريا بيرلو مدرب يوفي.

ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن خضيرة طلب من يوفنتوس السفر إلى إنجلترا من أجل استكشاف الفرص المتاحة أمامه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أن خضيرة ارتبط في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى إيفرتون، في ظل وجود مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

كان خضيرة (33 عامًا)، قد انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد في صيف 2015، وخاض 145 مباراة بقميص السيدة العجوز.

وخرج لاعب الوسط الألماني من قائمة يوفنتوس للموسم الجاري (2020-2021)، بعدما استبعده بيرلو من حساباته، بينما من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2021 المقبل.

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