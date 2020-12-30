عاجل | ارتفاع عدد ضحايا هجوم مطار عدن في اليمن إلى 22 قتيلا و55 جريحا في حصيلة أولية

2020/12/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفاع عدد ضحايا هجوم مطار عدن في اليمن إلى 22 قتيلا و55 جريحا في حصيلة أولية

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