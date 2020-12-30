الاكاديميون في كربلاء يجددون تظاهراتهم لرفض مسودة موازنة 2020

2020/12/30 | 17:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء…جددت نقابة الاكاديميين العراقيين في كربلاء، الأربعاء، تظاهراتها لرفض مسودة موازنة 2021، واصفة اياها موازنة لتجويع الشعب واذلاله.وقال مراسل /المعلومة/ ان نقابة الاكاديميين العراقيين في كربلاء نظمت وقفة احتجاجية هي الثانية من نوعها في ظرف اسبوعين لرفض مسودة موازنة 2021، والتنديد بتصريحات وزير المالية الداعية الى النيل من مكانة الاستاتذة الجامعيين.واضاف ان الاكاديميين المشاركين رفعوا شعارات اكدوا من خلالها ان موازنة العام 2021 يراد منها تجويع واذلال الشعب، حيث ان بنودها َتستهدف الطبقات الهشة والفقراء وبالتالي ستزداد نسبة البطالة.وهددت نقابة الاكاديميين باجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة لهم، والعمل على معالجة الازمة المالية من خلال استرجاع الاموال من الفاسدين.يذكر ان نقابة الاكاديميين نظمت وقفة احتجاجية الاسبوع الماضي بمشاركة واسعة من الاستاذة الجامعيين لرفض قانون الموازنة بشكله الحالي.



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