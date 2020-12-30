وزير الزراعة يوجه باطلاق مستحقات المسوقين للمحاصيل الزراعية

2020/12/30 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير الزراعة محمد الخفاجي ، الاربعاء 30-12-2020 ، باطلاق مستحقات المسوقين للمحاصيل الزراعية التي استلمتها شركات الوزارة ومركز تكنلوجيا البذور.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان إن "الوزير الخفاجي بذل جهودا استثنائية مع وزارة المالية طيلة الفترة الماضية من اجل تأمين مستحقات الفلاحين والمزارعين بشكل عام".

وفيما ثمن "دور وزارة المالية على تعاونها بدعم القطاع الزراعي" أعلن "اطلاق صكوك المسوقين لشركتي مابين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لانتاج البذور ومركز تكنلوجيا البذور" .

ودعا "جميع المسوقين للجهات اعلاه مراجعتها وباسرع وقت لاجل أستلام مستحقاتهم المالية وبالسرعة الممكنة مستصحبين معهم المستمسكات والاوراق الرسمية لعملية تسليم محاصيلهم".

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