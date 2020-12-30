الدولار يرتفع أمام الدينار ويسجل أعلى سعر صرف منذ 10 أيام

2020/12/30 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ارتفاعه في السوق المحلية عصر اليوم وتجاوز حاجز 1450 في عموم المحافظات للمرة الأولى منذ اعلان تغييره رسمياً بقرار من وزارة المالية في 19 كانون الأول الجاري.

وجاءت الاسعار على النحو التالي:

بغداد

الشراء 143.500

البيع 145.500.......

اقليم كردستان

الشراء 143.500

البيع 145.500

.......

مدن الفرات الأوسط والجنوب

الشراء 143.250

البيع 145.250

.......

ديالى

الشراء 143.500

البيع 145.500

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الأنبار وصلاح الدين ونينوى

الشراء 142.500

البيع 145.500

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