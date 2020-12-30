2020/12/30 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة اليوم الاربعاء، ( 30 كانون الاول 2020)، حرمان ثمانية لاعبين يمثلون ثمانية أندية من اللعب في الجولة(12) بدوري الكرة الممتاز بسبب البطاقات الملونة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن" قائمة الحرمان، ضمت، زاهر ميداني من الزوراء، وميثم جبار من الجوية، وسجاد كاظم من الصناعات، وشادي راتب من النجف، وحيدر جلاوي من نفط البصرة، وكرار عبد ياسر من القاسم، واركان أمير من اربيل ، وعمر عدنان من زاخو".

وتنطلق منافسات الجولة (12) يوم السبت بإقامة خمس مباريات، وتختتم في اليوم التالي بنفس العدد من المباريات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسابقات الكرة تعلن حرمان (8) لاعبين من الجولة الثانية عشرة بالممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسابقات الكرة تعلن حرمان (8) لاعبين من الجولة الثانية عشرة بالممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).