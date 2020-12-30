الكعبي يطالب بإلغاء عقد شراء سيارات لأعضاء البرلمان (وثيقة)

2020/12/30 | 17:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأربعاء، بإلغاء عقد شراء سيارات لأعضاء مجلس النواب.وحصلت “عراقي نيوز”، على وثيقة صادرة من مكتب الكعبي، قال الأخير فيها: “نرجو إلغاء العقد (تجهيز مركبات المبرم مع وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن رقم (۲) بتاريخ الخامس من كانون الاول الحالي وعلى الفور، كون البلد يمر في الوقت الراهن بأزمة مالية خانقة وظروف اقتصادية صعبة ولعدم الحاجة الى شراء (مركبات)”.واضاف الكعبي، ان “هناك عدد من العجلات بذمة أعضاء هيئة الرئاسة للدورات الانتخابية السابقة ويستلزم استرجاعها بشكل عاجل”.

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