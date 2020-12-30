بالوثيقة.. الكعبي يدعو الى الغاء عقد تجهيز عجلات من التجارة الى البرلمان

2020/12/30 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها ، عن مطالبة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الامين العام لمجلس النواب الغاء عقد تجهيز مركبات المبرم مع وزارة التجارة كون البلد يمر بأزمة مالية خانقة وظروف اقتصادية صعبة، وايضا لعدم وجود الحاجة الى شراء مركبات ولذلك لوجود عدد من العجلات بذمة اعضاء هيئة الرئاسة للدورات الانتخابية السابقة.

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بالوثيقة..



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