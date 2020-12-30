اطلاق مستحقات المسوقين للمحاصيل الزراعية

2020/12/30 | 17:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

وجه وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، الاربعاء، بأطلاق مستحقات المسوقين من الفلاحين والمزارعين التي بذمة وزارة الزراعة.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، انه تم تأمين مستحقات الفلاحين والمزارعين بشكل عام، مثمنا دور وزارة المالية على تعاونها بدعم القطاع الزراعي.

واعلن النايف، أطلاق صكوك المسوقين لشركتي مابين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لانتاج البذور ومركز تكنلوجيا البذور ،داعياً جميع المسوقين للجهات اعلاه مراجعتها وباسرع وقت لاجل أستلام مستحقاتهم المالية وبالسرعة الممكنة مصتصحبين معهم المستمسكات والاوراق الرسمية لعملية تسليم محاصيلهم ، مهيبا بالفلاحين والمزارعين بمواصلة زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا.

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