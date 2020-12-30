الخزعلي يكشف عن (17) ألف كردي معارض غير عراقي يتقاضون رواتب من حكومة كردستان

2020/12/30 | 17:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف النائب فالح الخزعلي، اليوم الأربعاء، عن قيام حكومة الإقليم بمنح رواتب شهرية “خيالية” لجماعات كردية معارضة غير عراقية.وقال الخزعلي في تصريح، تابعته “الايام نيوز”، إن “المعلومات المؤكد لدينا قيام حكومة الإقليم بمنح رواتب خيالية لجماعات كردية سورية وأخرى إيرانية معارضة دون وجه حق”، مبيناً أن “الإعداد المتوفرة لدينا تؤكد أكثر من 17 […]

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