المالية النيابية تكشف حصة الاقليم في موزانة 2021 وتؤكد: اتعس موازنة اعدتها الوزارة

2020/12/30 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان موازنة العام المقبل حددت حصة اقليم كوردستان بنسبة 13% بالاضافة الى رواتب منتسبي البيشمركة، معتبرة ان وزارة المالية اعدت "اتعس موازنة" لتضمنها عجزا لن يتم تغطيته الا من خلال "اذية الشعب".

وقال عضو اللجنة، احمد الحاج رشيد، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (30 كانون الاول 2020) ان "موازنة عام 2021 حددت حصة اقليم كوردستان بنسبة 13% من مجموعها الكلي، فيما يضاف اليها رواتب منتسبي البيشمركة التي تم تثبيتها رسميا في الموازنة".

واوضح ان "اقليم كوردستان تعهد بتسليم 250.000 الف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية".

واشار الى ان "موازنة 2021 من حيث الشكل ارقى موازنة من عام 2006 لحد الان"، مؤكدا انها "تحتوي على مجموعة من التقارير السياسة والتجارية والموازنة النقدية المهمة".

واضاف انه من "حيث المضمون فهي اتعس موازنة اعدتها وزارة المالية من حيث ضخامة النفقات لاقتصاد منهار، واكبر عجز ليس باستطاعة العراق تغطيته الا من خلال اذية الشعب".

من جانبه اكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ان "مواد الموازنة احتسبت مستحقات اقليم كوردستان للسنوات السابقة من مجموع الإنفاق الفعلي الذي تظهره حسابات الرقابة المالية ضمن تخصيصات قوانين الموازنة للسنوات (2014-2019) على الرغم من عدم التزام حكومة الاقليم.



بتسليم أية ايرادات نفطية او غير نفطية الى الخزينة العامة".

واضاف ان "الموازنة تلزم الاقليم بتسليم (250) الف برميل نفط خام يوميا بسعر تسويق النفط المصدر من (سومو) بمعنى ان هذا النص أجاز للاقليم ان يبيع النفط مباشرة والزمه بتسليم قيمته وهذه مخالفة دستورية واضحة".

واشار الى ان "الموازنة تضمنت المخالفة الأخرى ان نفس المادة تسمح للإقليم بالتصرف عما زاد من إنتاجه حتى لو بلغ (500) الف برميل، اذ نصت المادة ذاتها (تستغل الكميات التي تزيد عن ذلك لتغطية الاستهلاك المحلي في الاقليم وكلف الإنتاج والتشغيل والنقل) وهذا إقرار ضمني بقانونية عقود الشراكة التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية دون موافقة السلطة الاتحادية !!".

فيما اكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، عدم امكانية التوصل الى حل حقيقي مع اقليم كوردستان بخصوص تسليم النفط والموارد الاخرى ضمن مشروع موازنة 2021.

وذكر الكلابي في تغريدة على تويتر، ان "المواد المتعلقة بحل الاشكال مع حكومة الاقليم بخصوص تسليم النفط والموارد الاخرى في مقترح قانون الموازنة 2021 مفخخة ولن تصل الى حل حقيقي".

واضاف، انه "سنضطر ان نتعب كثيرا من اجل ان نحقق المساواة والعدالة لكل الشعب العراقي"، موضحا انه "لن نساوم او نتنازل عن حق الشعب كل الشعب".

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