الجيل الجديد يتهم حكومة الإقليم باعتقال العشرات بعد التظاهرات الأخيرة

2020/12/30 | 17:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية…

اتهمت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، الأربعاء، حكومة الإقليم باحتجاز العشرات من المعتقلين الناشطين في التظاهرات الأخيرة.

وقالت رجب لـوكالة /المعلومة/ إنه “بعد توقف التظاهرات التي كانت تطالب بالحقوق المشروعة من الرواتب المتأخرة والقضاء على الفساد، قامت السلطات الأمنية في السليمانية وكرميان ودهوك باعتقال العشرات من الناشطين بتهمة التحريض على التظاهر والتخريب”.

وأضافت أن “العشرات من المعتقلين لا يعرف مصيرهم والسجون التي تم إيداعهم فيها ولم يعرضوا على القاضي، وهو مخالفة قانونية صريحة، لكن هذه الحكومة لاتحترم الأنظمة والقوانين ولاحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن “أغلب المعتقلين هم من الكوادر التدريسية والشباب الذي كانوا يطالبون بالحقوق وصرف الرواتب المتأخرة، ولكن الأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب القمعية تحاول انتزاع الاعترافات منهم بالقوة”.

وكانت محافظة السليمانية قد شهدت تظاهرات واسعة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، شهدت سقوط العشرات من الضحايا، نتيجة إطلاق الرصاص الحي على المحتجين.



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