نائب: (17) ألف كردي معارض غير عراقي يتقاضون رواتب من حكومة كردستان

2020/12/30 | 17:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف النائب فالح الخزعلي، اليوم الأربعاء، عن قيام حكومة الإقليم بمنح رواتب شهرية “خيالية” لجماعات كردية معارضة غير عراقية.وقال الخزعلي في تصريح، تابعته “عراقي نيوز”، إن “المعلومات المؤكد لدينا قيام حكومة الإقليم بمنح رواتب خيالية لجماعات كردية سورية وأخرى إيرانية معارضة دون وجه حق”، مبيناً أن “الإعداد المتوفرة لدينا تؤكد أكثر من 17 ألف كردي معارض غير عراقيين يتقاضون رواتب دون وجه حق على حساب أبناء الوسط والجنوب”.وأضاف، أن “خطواتنا المقبلة ستكون تضمين فقرة تلزم الإقليم بمنح كل موظف اسم ورمز لكشف حجم السرقات والفساد داخل الإقليم”، منوهاً بأن “حكومة الإقليم منحت مقاتلين أكراد من سوريا حقوق […]

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