بالصور.. استمرار الاحتجاجات امام البنك المركزي

2020/12/30 | 17:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادليوم الثالث على التوالي تستمرار الاحتجاجات امام البنك المركزي، بسبب ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، التي ادت الى خسائر فادحة لدى التجار.

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