النزاهة تحذر من استغلال تداعيات ارتفاع الدولار وتشدد على ردع التجار

2020/12/30 | 17:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتّحاديَّة القاضي علاء جواد حميد على ضرورة أن يكون القانون هو الراداع لجميع من تُسوّل له نفسه التلاعب في قوت المواطن الفقير، مُحذّراً التُّجَّار وضعاف النفوس من استغلال تداعيات تغيير صرف العملة، من أجل تحقيق مكاسب ماليَّة على حساب حاجة المُواطنين من ذوي الدخل المحدود.ونوه جواد إلى أهميَّة التعامل …

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