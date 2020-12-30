عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة يرتفع لمستوى قياسي

2020/12/30 | 17:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، ليسجل مستوى قياسياً.

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