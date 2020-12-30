نهاية قصة باسم قاسم مع الزوراء

2020/12/30 | 17:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

وصل المدرب باسم قاسم وادارة نادي الزوراء الى طريق مسدود في المفاوضات.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ ان ادارة الزوراء مازالت تجتمع بالمدرب باسم قاسم في مقر النادي للتباحث حول مستقبله مع الفريق بعد تراجع نتائج النوارس في الدوري الممتاز.

واوضح ان قاسم ابلغ الادارة انه لن يستطيع اكمال مشواره وطلب فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، مشيراً الى ان الادارة وافقت على الاستقالة ولن تقف بوجه رغبات المدرب.

يذكر ان الزوراء خسر في مباراة وتعادل في 7 وفاز في 3 منذ انطلاق الدوري.



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