مسجدي: لن يكون العراق ساحة الصراع بين أميركا وإيران

2020/12/30 | 17:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفى السفير الايراني في بغداد، ايرج مسجدي، الاربعاء، صحة ما يشاع بأن العراق سيكون ساحة للصراع الايراني الامريكي.

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