سائرون: قوت المواطنين والرواتب استحقاقات طبيعية غير قابلة للتلاعب

2020/12/30 | 17:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}اكد تحالف سائرون،الاربعاء، رفضه التام المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وتحميل المواطنين اية اعباء اضافية تثقل كاهله في ظل الازمة المالية التي يمر بها العراق

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