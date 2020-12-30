مسجدي: العراق لن يكون ساحة الصراع بين أميركا وإيران

2020/12/30 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى السفير الايراني في بغداد، ايرج مسجدي، الاربعاء، صحة ما يشاع بأن العراق سيكون ساحة للصراع الايراني الامريكي.وذكر بيان لمكتبه، تلقته “الايام نيوز”، ان” ذلك جاء خلال اقامة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة بغداد حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر اثر الجريمة الأميركية الإرهابية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي”.[…]

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