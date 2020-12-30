2020/12/30 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي : سنة 2021 ستكون أفضل على المستوى الأمني المركز الخبري الوطني.

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