موجة نزوح جديدة من دهوك بسبب تكرار القصف التركي

2020/12/30 | 17:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/دهوك…

أكد عضو المجلس المحلي في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك عمر زاخولي، الأربعاء، وجود موجة نزوح جديدة للمئات من العوائل بسبب استمرار القصف التركي على العديد من مناطق المحافظة.

وقال زاخولي لـوكالة /المعلومة/ إن “موجات النزوح وخلال الأيام الأخيرة نزحت أكثر من 120 عائلة من مناطق العمادية وكوني ماسي والقرى الحدية إلى مركز قضاء زاخو”.

وأضاف أن “عوائل عديدة بدأت تترك مزارعها وقراها، نتيجة لاستمرار القصف وأكثر العوائل الساكنة على الشريط الحدودي مع تركيا تلجأ لمناطق قريبة أو منازل لأقرباء لهم ويعيشون أوضاعا صعبة”.

وأشار إلى أن “القصف التركي لاحل له، وهو مستمر بشكل يومي، وهنالك قرى كاملة هجرها أهلها وتوقفت الحياة فيها بشكل كامل، وهذا ما آثر على المنتوج الزراعي، كون أغلب سكان تلك القرى من المزارعين”.

وبالرغم من مطالبات الحكومة الاتحادية عبر مرات عديدة بإيقاف القصف التركي على الأراضي العراقية، إلا أن تركيا تستمر بقصفها اليومي، بحجة وجود عناصر حزب العمال الكردستاني.



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